У Східній Європі викрили мережу вербування Росією місцевих мешканців для диверсій, – ЦПД

Фото: ЦПД

У Східній Європі викрили мережу вербування місцевих мешканців для диверсій і операцій з дестабілізації європейських країн в інтересах Росії.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Виявлені вербувальники пропонують жителям Молдови, Болгарії, Сербії та інших країн Східної Європи “легкий заробіток” – $300–500 та оплачувану двотижневу поїздку з активним відпочинком.

Насправді ці особи потрапляють до тренувальних таборів, де їх навчають керувати дронами, використовувати запальні пристрої і протидіяти поліції під час протестів. Інструкторами є особи, пов’язані з колишньою ПВК “Вагнер”. 

Після “навчання” завербовані вирушають у країни Європи для здійснення “гібридних атак”.

У ЦПД зазначають, що залучення колишніх “вагнерівців” до подібних навчань свідчить про намір РФ використати їхній бойовий досвід для експорту насильства за кордон. Такий підхід дозволяє Москві мінімізувати ризики викриття та розширює можливості для проведення диверсій.

Раніше Центр повідомляв, що європейські спецслужби фіксують зростання випадків вербування цивільних осіб російською розвідкою для шпигунства та різноманітних провокацій.

  • Видання The Insider оприлюднило розслідування про діяльність надсекретної структури російських спецслужб – Центру 795 (в/ч 75127). За інформацією розслідувачів, цей підрозділ, створений наприкінці 2022 року, об'єднав елітні кадри ГРУ та спецпризначенців ФСБ (групи "Альфа" та "Вимпел") для проведення найбільш чутливих операцій Кремля: від диверсій в Україні до викрадень та ліквідацій опонентів режиму в Європі та Америці.
﻿
