Росіяни вбили та поранили людей на Сумщині

Унаслідок російських обстрілів території Сумської області за добу є загиблий та постраждалі серед мирних жителів. Російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 35 населених пунктах у 17 територіальних громадах.

Як розповіли у Сумській ОВА, у Миколаївській сільській громаді через влучання ворожого дрона загинув 54-річний чоловік, також поранено чоловіків 45 і 48 років.

До медичного закладу звернулися жінки 36, 38, 41, 44 і 74 років, які постраждали 25 березня внаслідок удару ворожого дрона по території Середино-Будської громади. Також у лікарню звернувся 61-річний чоловік, який був травмований у Верхньосироватській громаді 24 березня російським дроном.

Найбільше обстрілів за добу зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Миколаївська сільська

Миропільська

Хотінська

Юнаківська

Краснопільська

Білопільська

Березівська

Есманьська

Шалигинська

Середино-Будська

Зноб-Новгородська

Хутір-Михайлівська

Новослобідська

Путивльська

Охтирська

Великописарівська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Зноб-Новгородській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду, об’єкти цивільної інфраструктури;

у Березівській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;

у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;

в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено транспортний засіб;

у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, легкові та вантажний автомобіль;

у Степанівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Білопільській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Із прикордонних громад евакуйовано 61 людину.