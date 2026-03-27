Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Суспільство / Війна

Росіяни вбили та поранили людей на Сумщині

Російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 35 населених пунктах у 17 територіальних громадах області.

Росіяни вбили та поранили людей на Сумщині
Наслідки російського удару, ілюстративне фото
Фото: Сумська міськрада

Унаслідок російських обстрілів території Сумської області за добу є загиблий та постраждалі серед мирних жителів. Російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 35 населених пунктах у 17 територіальних громадах.

Як розповіли у Сумській ОВА, у Миколаївській сільській громаді через влучання ворожого дрона загинув 54-річний чоловік, також поранено  чоловіків 45 і 48 років.

До медичного закладу звернулися жінки 36, 38, 41, 44 і 74 років, які постраждали 25 березня внаслідок удару ворожого дрона по території Середино-Будської громади. Також у лікарню звернувся 61-річний чоловік, який був травмований у Верхньосироватській громаді 24 березня російським дроном.

Найбільше обстрілів за добу зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. 

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Миколаївська сільська
  • Миропільська
  • Хотінська
  • Юнаківська
  • Краснопільська
  • Білопільська
  • Березівська
  • Есманьська
  • Шалигинська
  • Середино-Будська
  • Зноб-Новгородська
  • Хутір-Михайлівська
  • Новослобідська
  • Путивльська
  • Охтирська
  • Великописарівська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Зноб-Новгородській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду, об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Березівській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури; 
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;
  • в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено транспортний засіб;
  • у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, легкові та вантажний автомобіль;
  • у Степанівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Білопільській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Із прикордонних громад евакуйовано 61 людину.

Читайте також
