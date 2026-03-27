Росіяни вбили та поранили людей на Сумщині

Унаслідок російських обстрілів території Сумської області за добу є загиблий та постраждалі серед мирних жителів. Російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 35 населених пунктах у 17 територіальних громадах.
Як розповіли у Сумській ОВА, у Миколаївській сільській громаді через влучання ворожого дрона загинув 54-річний чоловік, також поранено чоловіків 45 і 48 років.
До медичного закладу звернулися жінки 36, 38, 41, 44 і 74 років, які постраждали 25 березня внаслідок удару ворожого дрона по території Середино-Будської громади. Також у лікарню звернувся 61-річний чоловік, який був травмований у Верхньосироватській громаді 24 березня російським дроном.
Найбільше обстрілів за добу зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Миколаївська сільська
- Миропільська
- Хотінська
- Юнаківська
- Краснопільська
- Білопільська
- Березівська
- Есманьська
- Шалигинська
- Середино-Будська
- Зноб-Новгородська
- Хутір-Михайлівська
- Новослобідська
- Путивльська
- Охтирська
- Великописарівська.
Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Зноб-Новгородській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду, об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Березівській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;
- в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено транспортний засіб;
- у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, легкові та вантажний автомобіль;
- у Степанівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Білопільській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.
Із прикордонних громад евакуйовано 61 людину.