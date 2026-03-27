МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Росіяни близько 30 разів відкривали вогонь по Дніпропетровській області за ніч. Поранено дівчину

Ворог бив по 3 районах. 

Росіяни близько 30 разів відкривали вогонь по Дніпропетровській області за ніч. Поранено дівчину
У Дніпропетровській області внаслідок нічних ударів ворога поранена одна людина. Окупанти майже 30 разів відкривали вогонь.

Били по трьох районах дронами і артилерією. Про це голова ОВА Олександр Ганжа повідомив у Telegram. 

“На Нікопольщині – Нікополь, Марганецьку, Покровську, Мирівську та Червоногригорівську громади. Пошкоджені підприємство та автівки. Поранена 17-річна дівчинка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості”, – сказав він. 

Ще одна людина була поранена внаслідок вечірньої атаки на Нікополь – 26-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.

“У Кривому Розі виникла пожежа. Понівечені інфраструктура, приватний будинок та авто. Горіло і в Зайцівській громаді, що на Синельниківщині. Пошкоджена інфраструктура”, – розповів начальник ОВА Ганжа. 

Два дні поспіль росіяни атакували Дніпро посеред дня. Внаслідок вчорашнього удару дроном по будинку поранень дістали п’ятеро людей. 

Днем раніше ворог також поцілив по будинку. Серед потерпілих були діти. 


