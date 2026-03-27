Росіяни близько 30 разів відкривали вогонь по Дніпропетровській області за ніч. Поранено дівчину

У Дніпропетровській області внаслідок нічних ударів ворога поранена одна людина. Окупанти майже 30 разів відкривали вогонь.

Били по трьох районах дронами і артилерією. Про це голова ОВА Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

“На Нікопольщині – Нікополь, Марганецьку, Покровську, Мирівську та Червоногригорівську громади. Пошкоджені підприємство та автівки. Поранена 17-річна дівчинка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості”, – сказав він.

Ще одна людина була поранена внаслідок вечірньої атаки на Нікополь – 26-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.

“У Кривому Розі виникла пожежа. Понівечені інфраструктура, приватний будинок та авто. Горіло і в Зайцівській громаді, що на Синельниківщині. Пошкоджена інфраструктура”, – розповів начальник ОВА Ганжа.

Два дні поспіль росіяни атакували Дніпро посеред дня. Внаслідок вчорашнього удару дроном по будинку поранень дістали п’ятеро людей.

Днем раніше ворог також поцілив по будинку. Серед потерпілих були діти.



