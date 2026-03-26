Завтра в Україні очікується тепла погода, місцями до +18°

27 березня в Україні буде тепло та без опадів, лише на сході, вдень і в Сумській області прогнозують невеликий дощ.

Як повідомляє Укргідрометцентр, очікується мінлива хмарність.

На південному сході та півдні країни вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.Температура вночі 2-7° тепла; вдень 13-18°, в Карпатах 7-12°.

На Київщині та в Києві також без опадів.Вітер східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 15-17°.

Тим часом, у Карпатах попереджають про сніголавинну небезпеку.26-27 березня, у зв’язку з інтенсивною відлигою, на високогір’ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека - 3 рівень.