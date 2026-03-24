Укргідрометцентр: 24 березня в Україні очікується до 19° тепла

Найтепліше на Закарпатті та Одещині.

24 березня в Україні очікується тепла погода, переважно без опадів. Лише на південному сході країни місцями невеликий дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Мінлива хмарність. Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с", - йдеться в повідомленні.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на півдні країни 1-6° тепла; вдень 11-16° тепла, на Закарпатті та Одещині до 19°. В Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла.

На Київщині та в Києві також без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 11-16° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 12-14° тепла.