На Сумщині ворожий дрон атакував цивільне авто, серед поранених дитина  

Російський дрон атакував цивільне авто в Сумській громаді. Унаслідок ворожої атаки поранень зазнали дві людини.

Про це повідомляє прокуратура Сумщини.

"Поранено двох пасажирів — 45-річного чоловіка та його 13-річного сина. Постраждалих доставили до медичного закладу, їм надається необхідна допомога", – ідеться у повідомленні.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки. За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Внаслідок удару автівка загорілася та зазнала значних пошкоджень, додає очільник Сумської ОВА.