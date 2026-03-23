ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Російська пропаганда використовує смерть патріарха Філарета для просування наративів "переслідування християн"

Кремль продовжує маніпулювати темами для дискредитації України на міжнародній арені.

Фото: Центр стратегічних комунікацій SPRAVDI

Російські інформаційні ресурси використовують смерть патріарха Філарета для поширення дезінформаційних наративів мови ненависті та масштабних інфооперацій. 

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій SPRAVDI.

Зокрема, на тлі повідомлень про смерть Патріарха Філарета пропагандистські медіа просувають тези про нібито "український розкол", "переслідування християн" та "заборону канонічного православ’я". 

"За даними моніторингу, 20-21 березня на ~115 ресурсах, системно задіяних у FIMI, було опубліковано ~10,1 тис. матеріалів про Україну – це у 1,7 раза більше, ніж у легітимних медіа", – ідеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що ці наративи є частиною системної інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію України на міжнародній арені.

Також росіяни дискредитують дипломатичні зусилля України, зокрема на тлі контактів із США, просуваючи наративи про "недоговороздатність" Києва та персонально Володимира Зеленського.

Паралельно поширюються меседжі про "неспроможну державу", "зовнішнє управління" та "розкол" в ЄС і НАТО. Для цього активно використовується тема блокування допомоги Україні з боку Віктора Орбана.

Окремо російські ресурси маніпулюють темою війни на Близькому Сході, просуваючи наративи про нібито скорочення допомоги Україні.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies