ЦПД попереджає про нову інформаційну кампанію роспропаганди у TikTok для дискредитації України

Кампанія спрямована на викривлення громадської думки щодо ролі України навколо подій на Близькому Сході.

Центр протидії дезінформації повідомляє про продовження інформаційної операції Росії, спрямованої на викривлення громадської думки щодо ролі України у контексті подій на Близькому Сході.

За інформацією Центру, у соціальній мережі TikTok активно поширюються відео, створені за допомогою штучного інтелекту.

Вони імітують формат вуличних опитувань, у яких нібито українці висловлюють свою позицію щодо передачі Україною досвіду боротьби з дронами країнам Близького Сходу та Перської затоки.

У таких відео "перехожі" озвучують маніпулятивні тези, зокрема:

"нам ніхто не допомагав — чому ми повинні";

"під час війни не можна ділитися ресурсами";

"Україні стане гірше від цього".

У Центрі наголошують, що всі ці матеріали є повністю згенерованими штучним інтелектом і мають ознаки скоординованої інформаційної операції.

Фахівці також зазначають, що подібні кампанії вже фіксувалися раніше. Якщо попередні інформаційні атаки були спрямовані на дискредитацію України на міжнародній арені, то нова хвиля орієнтована насамперед на внутрішню аудиторію.

Основна мета таких дій — сформувати негативне ставлення українців до міжнародної співпраці, а також підірвати довіру до рішень держави у сфері безпеки та зовнішньої політики.