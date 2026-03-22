Головне за ніч та ранок неділі, 22 березня: атаки на залізницю, удари по Київщині, майже 150 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 148 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, блекаут на Кубі, війна на Близькому Сході.

Росія здійснила атаку на рухомий склад Придніпровської залізниці. Під удар потрапив локомотив приміського поїзда. Пасажири та локомотивна бригада не постраждали.

Цього ж дня на Одеській залізниці стався трагічний випадок під час зупинки поїзда та організації евакуації. Унаслідок інциденту загинула провідниця, яка опинилася на коліях у момент проходження зустрічного поїзда, що також рухався до своєї евакуаційної зупинки. Один із пасажирів отримав травми середньої тяжкості та перебуває під наглядом медиків.

Постраждалому пасажиру надається вся необхідна допомога. Компанія висловила підтримку близьким загиблої колеги.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 148 боїв: РФ продовжує тиснути на Покровському напрямку (28 ворожих штурмів), також росіяни не припиняють штурмів на Гуляйпільському напрямку (13 атак).

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Яблунівка, Софіївка, Плещіївка, Русин Яр та в напрямку Степанівки, Іллінівки й Новопавлівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 940 російських окупантів, а також знищили 3 ворожі танки та 30 артилерійських систем. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 287 880 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Російські війська нарощують темпи перегрупування та готуються до нових наступальних операцій на кількох напрямках, повідомив у телеефірі речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

«Станом на зараз спостерігаються активні спроби росіян до перегрупування, до підготовки наступів на низці наших відтінків, як то Великобурлуцький, Куп'янський, неофіційний Борівський і низка інших», — зазначив Трегубов.

Хоча загальна інтенсивність бойових дій не зросла критично, на окремих напрямках, особливо на Сумщині, спостерігається підвищена активність російських підрозділів. Речник наголосив, що окупанти намагаються відновити свій наступальний потенціал і можуть активізуватися вже найближчим часом.

Уночі 22 березня російські окупанти атакували Київську область ударними дронами. Виникли пожежі на підприємствах, пошкоджені будинки та цивільні авто.

Наслідки атаки зафіксували у Броварській громаді. Пошкоджено будівлі на території трьох підприємств. На одному з них виникла пожежа — її вже локалізовано. Також пошкоджено фасади та дахи двох приватних будинків, два легкових автомобілі та вантажівку.

Обійшлося без постраждалих.

Сили ППО уночі збили 127 із 139 ворожих ударних БпЛА.

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях.

Докладніше – в новині.

Рятувальники Києва знайшли хлопця, який упав з висоти близько 5 метрів на місце пам’ятки археології у покинутій будівлі на Поштовій площі.

"21 березня о 20:15 на лінію "101" надійшло повідомлення від компанії молодих людей, які стали свідками падіння свого товариша з висоти близько 5 метрів у покинутій будівлі на Поштовій площі, що у Подільському районі столиці", – ідеться у повідомленні.

На місце події прибули рятувальники, медики та правоохоронці. Поки проводився огляд зазначеного місцеперебування юнака, він зміг самостійно знайти вихід на поверхню, де на нього вже чекала профілактична бесіда щодо небезпеки подібного роду дозвілля.

Покинута будівля на Поштовій площі у Києві – недобудований вихід із підземного ТРЦ, який так і не ввели в експлуатацію через археологічні знахідки та юридичні суперечки.

Міністерство енергетики Куби заявило про другий за тиждень загальнонаціональний блекаут в країні. Без електроенергії залишивши понад 10 мільйонів людей.

"Сталося повне відключення Національної електричної системи. Протоколи щодо відновлення вже впроваджують," – ідеться в повідомленні міністерства.

Куба досі оговтується від попереднього блекауту 16 березня, тоді як США почали блокувати постачання венесуельської нафти на Кубу.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!