Сили оборони: ворог готує наступальні дії одразу на кількох напрямках

Російські війська нарощують темпи перегрупування та готуються до нових наступальних операцій на кількох напрямках.

Про це в телеефірі повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

За його словами, на даний момент фіксуються активні спроби противника змінити конфігурацію сил і підготувати наступи на низці ділянок фронту.

«Станом на зараз спостерігаються активні спроби росіян до перегрупування, до підготовки наступів на низці наших відтінків, як то Великобурлуцький, Куп'янський, неофіційний Борівський і низка інших», — зазначив Трегубов.

Хоча загальна інтенсивність бойових дій не зросла критично, на окремих напрямках, особливо на Сумщині, спостерігається підвищена активність російських підрозділів. Речник наголосив, що окупанти намагаються відновити свій наступальний потенціал і можуть активізуватися вже найближчим часом.

Трегубов також окреслив ключові оперативні завдання російських військ у зоні загострення — встановлення контролю над Лиманським напрямком та створення так званої «зони контролю» вздовж українського державного кордону.