Зеленський: Сили оборони України зірвали стратегічну наступальну операцію Росії

Українські Сили оборони зірвали російську стратегічну наступальну операцію, яку росіяни планував на цей березень.

Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців.

Президент розповів, що атаки росіян постійні і штурми тривають, але їх інтенсивність і масштаб протистояння не той, який був запланований росіянами.

Щодо наступу на Запорізькому напрямку, Зеленський заявив, що росіяни там намагаються додавати сил, але ЗСУ їх знищують.

"Я дякую нашим ДШВ, всім іншим складовим Сил оборони України: піхоті, всім безпілотним підрозділам, артилерії, розвідці, спецпризначенцям, силам Нацгвардії та Національної поліції, які теж задіяні. Я дякую. Говорив сьогодні з Головнокомандувачем Олександром Сирським – є за що відзначити українських воїнів".