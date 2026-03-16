ГоловнаСуспільствоВійна

Рада ЄС запровадила санкції проти дев’яти осіб причетних причетних до звірств у Бучі

У санкційному списку генерал-полковник ЗС РФ Олександр Чайко, який керував російськими військами під час захоплення Бучі.

Рада ЄС запровадила санкції проти дев’яти осіб причетних причетних до звірств у Бучі
Місцеві мешканці, які пережили окупацію, оглядають спалену російську військову техніку на вулиці в Бучі, 06 квітня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Рада ЄС запровадила санкції щодо дев’яти осіб, відповідальних за злочини проти цивільного населення в Бучі під час російської окупації у 2022 році.

"У зв’язку з четвертою річницею трагедії в Бучі, що сталася в лютому–березні 2022 року, Рада ЄС сьогодні запровадила санкції проти дев’яти осіб, які відігравали ключову роль у цих подіях", – йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

Серед них генерал-полковник Олександр Чайко, колишній командувач Східного військового округу РФ та найвищий за званням російський військовий офіцер на території України на початку повномасштабного вторгнення. Він керував російськими військами під час захоплення Бучі.

До списку також внесли інших високопоставлених військових, які командували операціями в Бучі, Гостомелі, Ірпені та Бородянці і брали участь у пограбуваннях, тортурах та примушували цивільних прибирати тіла загиблих російських солдатів. Одна з осіб несе відповідальність за незаконне усиновлення дитини з окупованої Донецької області.

Санкції передбачають замороження активів, заборону надання коштів цим особам громадянами та компаніями ЄС, а також заборону на в’їзд та транзит територією держав-членів.

Наразі обмежувальні заходи Ради ЄС застосовуються до близько 2 600 осіб та організацій у відповідь на триваючу агресію Росії проти України.

  • У березні, після року звільнення Бучі, Офіс Генерального прокурора продовжує фіксувати воєнні злочини окупантів. Лише в Бучанському районі зафіксовано понад 9 тис. воєнних злочинів.
  • СБУ встановила особи 4 окупантів, які на Київщини забивали цивільних палицями та виводили їх на розстріл. У лютому-березні 2022 року вони брали участь у захопленні населених пунктів Броварського та Бучанського районів і проводили там масові репресії проти місцевих жителів.
  • Про те як люди виживали в окупації Бучі читайте в матеріалі "Російський танк зупинився просто біля вікна і направив на нас дуло", – розповідь жінки, яка вижила в Бучі.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies