На Сумщині водій вантажівки загинув через удар російського дрона

Він приїхав завантажуватися зерном, коли росіяни прицільно поцілили в кабіну.

Життя водія вантажного автомобілю обірвав прицільний удар російського безпілотника.

Про це повідомив у Telegram очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"У Садівській громаді загинув 40-річний чоловік. Він приїхав завантажуватися зерном. У цю мить росіяни прицільно поцілили безпілотником у кабіну вантажівки, де перебував водій. Після влучання вона загорілася. На жаль, чоловік загинув", - написав він.

Григоров висловив співчуття рідним і близьким загиблого.

Раніше сьогодні також повідомлялося, що росіяни прицільно вдарили по Сумській громаді і вбили чоловіка в Великописарівській.