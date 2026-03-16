​​ЄС додасть ще 9 позицій до санкційного списку проти Росії, - Барро

Вони стосуватимуться чотирьох кремлівських пропагандисті за виправдання воєнних злочинів і за кампанії з дезінформації в Європі та Африці.

Європейський Союз сьогодні розширить санкційний список проти Росії, додавши до нього дев’ять нових позицій.

Про це перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі заявив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, передає Укрінформ.

"Щодо тиску на Путіна. Минулого вікенду без жодних перешкод було продовжено дію усіх санкційних обмежень, запроваджених від початку російської агресивної війни проти України. І сьогодні в Брюсселі до цих 2600 рішень додаються ще дев’ять нових санкційних заходів щодо воєнних злочинців, відповідальних за різанину в Бучі, четверта річниця якої буде за кілька днів", - зазначив Барро.

Він також деталізував, кого саме стосуватимуться нові санкції.

"Проти чотирьох кремлівських пропагандистів, зокрема франко-росіянина Адрієна Боке, який вербував іноземних бійців для участі у війні проти України, відповідального за виправдання воєнних злочинів, а також за кампанії з дезінформації в Європі та Африці", - сказав міністр.

Барро також звернув увагу на спроби Путіна послабити відносини між Францією та ЄС з африканськими країнами.

"Яким є внесок Росії в розвиток африканського континенту? Він нульовий. Коли я дивлюся на цифри, я не бачу нічого. Інвестиції Європейського Союзу в Африку у 200 разів перевищують російські. Торговельний обмін ЄС з африканським континентом у 20 разів перевищує російський. І ЄС приймає у своїх університетах удесятеро більше студентів, ніж Росія. Ось така реальність цифр. Тож Володимиру Путіну слід визнати очевидне", - деталізував французький міністр.

Він також нагадав про візит президента Зеленського до Парижа минулої п’ятниці, де той отримав запевнення, що підтримка України триватиме, щоб вона "могла отримувати все, чого потребує, щоби продовжувати опір російській агресії".