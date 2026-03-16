ГоловнаСвіт

В Ізраїлі уламки іранської ракети впали біля Храму Гробу Господнього

Уламки перехоплених іранських ракет впали в кількох районах Єрусалима.

уламок іранської ракети біля Храму Гробу Господнього
Фото: Moshe Pargod/Х

Під час ракетних атак 16 березня уламки перехоплених іранських ракет впали у різних районах Єрусалима, один з уламків упав поблизу Храму Гробу Господнього у Старому місті, пише The Times of Israel.

За інформацією пожежно-рятувальної служби, великий уламок перехопленої ракети влучив у житловий будинок у Східному Єрусалимі, спричинивши пошкодження будівлі.

Інші фрагменти ракет впали поблизу Національної бібліотеки Ізраїлю, неподалік будівлі парламенту Кнесету, а також біля Храму Гробу Господнього у Старому місті.

Унаслідок інциденту постраждала одна людина. 

За інформацією ізраїльської служби екстреної медичної допомоги, постраждала отримала легкий опік руки після того, як доторкнулася до гарячого уламка ракети.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies