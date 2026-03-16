Єврокомісарка Кос: ЄС розпочинає технічні перемовини щодо наступних кластерів для України

Технічні перемовини щодо решти кластерів відбудуться вже у вівторок, 17 березня.

Єврокомісарка Кос: ЄС розпочинає технічні перемовини щодо наступних кластерів для України
Марта Кос і Денис Шмигаль
Фото: Марта Кос

Євросоюз планує розпочати технічні перемовини щодо решти кластерів в рамках підготовки до офіційного відкриття переговорів з Україною.

Про це у мережі Х повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

"З огляду на те, що на Близькому Сході вирує війна, Росія сподівається побачити втому та розкол", – зазначила Кос. 

Єврокомісарка додала, що на засіданні Ради ЄС з питань закордонних справ наголосила на важливості демонстрації єдності та підтримки України.

"Ми рухаємося вперед разом з Міністром енергетики України Денисом Шмигалем та партнерами G7 у модернізації енергетичної системи України, щоб вона витримувала удари Росії", – наголошує Марта Кос і додала, що технічні перемовини щодо решти кластерів відбудуться вже у вівторок, 17 березня.

  • Україна розглядає приєднання до ЄС як одну з гарантій безпеки. Наша держава прагне бути технічно готовою до вступу до 2027-го, однак досі не відкриті переговорні кластери.
  • В лютому блок передав Україні детальний перелік вимог, за якими оцінюватиметься готовність до вступу.
