У МЗС України спростували заяву Угорщини про нібито "тристоронні консультації" щодо "Дружби"

Жодних домовленостей про нібито "тристоронні консультації" України з Угорщиною та Словаччиною щодо нафтопроводу "Дружба" не було, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, пише Укрінформ.

"Неможливо відмовитися від того, що не планувалося. І тим більше від того, що намагаються нав’язати в останню мить як "фактичну домовленість", – підкреслив Тихий.

Він додав, що це вже стало типовим угорським почерком – "самі щось нафантазували, самі нас звинуватили".

Речник МЗС нагадав, що 14 березня в Нафтогазі відбувся детальний брифінг для дипкорпусу, на якому представникам 31 країни, зокрема й угорському послу, надали повну інформацію про стан нафтопроводу "Дружба".

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна "відмовилася" від участі у тристоронніх консультаціях з міністрами енергетики Словаччини та Угорщини, нібито запланованих на 16 березня.

У МЗС України спростували ці заяви, наголосивши, що таких консультацій ніколи не було заплановано.