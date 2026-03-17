У Нігерії унаслідок вибухів смертників загинуло понад 23 людини

Смертоносні вибухи сталися після нападу на військовий пост у ніч з неділі на понеділок, у якому влада звинуватила ісламістських бойовиків. 

Щонайменше 23 людини загинули внаслідок серії ймовірних вибухів смертників у Нігерії.

Про це повідомляє DW з посиланням на правоохоронців.

Вибухи сталися у неділю ввечері у місті Майдугурі неспокійного штату Борно на північному сході країни.

Унаслідок події поранення отримали понад 100 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Жодна група не взяла на себе відповідальність за ймовірні напади.

Смертоносні вибухи сталися після нападу на військовий пост у ніч з неділі на понеділок, у якому влада звинуватила ісламістських бойовиків. Поліція штату повідомила, що один із вибухів стався на жвавому ринку Майдугурі, що працює у понеділок, інший – біля воріт Університетської лікарні, а третій – поруч з поштовим відділенням.

Майдугурі – столиця північно-східного штату Борно, де ісламістські угруповання, як от “Боко Харам” та її відгалуження “Ісламська держава Західна Африка” (ISWAP), активно діють вже майже два десятиліття.

Їхня кампанія зі встановлення халіфату в країні забрала життя десятків тисяч людей та призвела до переміщення мільйонів людей на північному сході країни.

Місто Майдугурі з 2021 року не зазнавало масштабних атак, проте наслідки конфлікту відчутні й досі. На вулицях працюють численні блокпости та регулярні військові патрулі.

