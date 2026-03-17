Іран атакував американське посольство в Багдаді і газове родовище в ОАЕ

Американське посольство в Багдаді знову намагалися атакувати іранські дрони і ракети. Джерела з безпекового сектору Іраку в коментарі AFP назвали удар "найінтенсивнішим", передає BBC.

Посольства США та інших країн розташовані в так званій зеленій зоні, яка добре захищена. Внаслідок атаки постраждав готель.

За даними CNN, ракети, що летіли на посольство, збили в 600 метрах від нього.

Є пошкодження і в ОАЕ, в Абу-Дабі. Там внаслідок ракетного удару загинула людина пакистанської національності. Роботу на величезному газовому родовищі міста зупинили внаслідок атаки дронів.

Тим часом Ізраїль атакував у Тегерані Алі Ларіяні – голову іранської Верховної національної безпекової ради. Інформацію про це розповіли журналістам ізраїльські безпекові джерела.

Що відбувається на Близькому Сході

Конфлікт триває третій тиждень – відтоді, як 28 лютого США та Ізраїль розпочали спільну операцію, спрямовану проти іранського режиму. Вони завдали масштабних повітряних ударів, наслідком яких стало вбивство десятків представників влади Ірану і членів їхніх родин, зокрема верховного лідера Алі Хаменеї. Також є численні цивільні жертви.

У відповідь на операцію Іран став атакувати Ізраїль та країни Перської затоки, де розташовані американські і союзницькі військові бази. Крім того, двічі ракети збивала Туреччина, хоча Тегеран не брав відповідальності за ці удари. Також один раз дроном вдарили по автономній Азербайджанській території – Іран заперечив причетність і до цього.

КВІР на 90 % перекрив найважливіший морський шлях для постачання нафти – Ормузьку протоку. Він дозволяє рух лише китайським суднам, а по інших вибірково відкриває вогонь. Особливо такі удари загострилися минулого тижня. Блокада протоки значно вплинула на ціни та попит на нафту. На тлі цього американський президент послабив санкції проти нафти Росії. Цей крок розкритикувала Україна, оскільки агресор тепер отримає ще більше засобів для війни.

Новим верховним лідером Ірану став син загиблого, Моджтаба Хаменеї. Після його обрання жодних ознак деескалації не було.

Близько 11 країн звернулися до України по допомогу в відбитті іранських дронових атак, оскільки лише вона має подібний досвід. Україна відправила перехоплювачі і три команди експертів, які консультують відповідних військових у питанні збиття “шахедів”.

Цими вихідними президент США відкинув можливість мирної угоди з Іраном.

Учора Дубайський міжнародний аеропорт призупинив рейси внаслідок пожежі, спричиненої "дроновим інцидентом", що пошкодив паливний резервуар.



