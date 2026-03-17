ВВС просить суд відхилити позов Трампа на $10млрд

Британський мовник ВВС звернувся до суду з проханням відхилити позов президента Дональда Трампа на 10 мільярдів доларів через нібито оманливий монтаж його виступу перед штурмом Капітолію США 6 січня 2021 року.

Про це пише Bloomberg.

Мовник заявив, що ця справа може обмежити свободу слова та підірвати «повноцінну журналістику».Клопотання подали федеральному судді Рою К. Альтману у Маямі. Бі-Бі-Сі стверджує, що суд у Флориді не має юрисдикції, оскільки документальний фільм не транслювався і не розповсюджувався у США.

Також мовник наголосив, що його право на свободу слова, гарантоване Першою поправкою до Конституції США, не повинно обмежуватися «безпідставними судовими позовами», які можуть стримувати висвітлення діяльності публічних осіб.

У заяві зазначається, що Трамп є «однією з найвпливовіших і найпублічніших осіб у світі», про діяльність якого Бі-Бі-Сі повідомляє щодня, а тому «ефект залякування є очевидним».

Цей позов є частиною ширшої серії судових справ, у яких Трамп або його компанії вимагають загалом щонайменше 50 мільярдів доларів компенсації з моменту його повернення до влади у 2025 році. Окремо він також подав позови про наклеп проти The New York Times та The Wall Street Journal, які заперечують провину та просять суд відхилити претензії.

Представник юридичної команди Трампа заявив, що Бі-Бі-Сі «навмисно і зловмисно обмовило президента, спотворивши та змонтувавши його виступ», і що жодні юридичні маневри не змінять цього.

Суддя раніше зазначив, що якщо позов не буде відхилено, справа може дійти до судового розгляду у лютому 2027 року.

Суть спору

Центральним елементом справи є випуск програми Panorama, який вийшов перед виборами 2024 року. У ньому використали фрагмент виступу Трампа, який створював враження, що він закликав своїх прихильників «йти до Капітолію» і «боротися запекло» перед заворушеннями.

Насправді, як стверджує позов, ці слова були вирвані з контексту: фраза «боротися запекло» прозвучала в іншій частині промови, тоді як у відповідному уривку Трамп закликав «підтримати сенаторів і конгресменів».

Голова Бі-Бі-Сі Самір Шах визнав, що монтаж міг створити «враження прямого заклику до насильства». Мовник двічі вибачився, але відмовився виплачувати компенсацію. Трамп заявив, що подає до суду.

Позиція ВВС

Мовник наполягає, що документальний фільм не завдав шкоди репутації Трампа. У заяві зазначається, що попередні звинувачення щодо його дій 6 січня, зокрема висновки Конгресу та судів, не завадили йому виграти вибори та впевнено перемогти у Флориді.

ВВС також підкреслює, що для доведення наклепу Трамп має показати «фактичний злий умисел» (actual malice) — тобто що медіа знало про неправдивість інформації і свідомо вводило в оману. Це високий стандарт, встановлений Верховним судом США ще у 1964 році для захисту свободи слова.

Мовник зазначає, що спірний 12-секундний фрагмент є лише частиною годинного фільму, який містить ширший і збалансований контекст.

Крім того, Бі-Бі-Сі посилається на лист керівництва до парламенту Великої Британії, де пояснюється, що монтаж був покликаний допомогти глядачам краще зрозуміти, як слова Трампа сприймали його прихильники під час подій.Мовник також зазначив, що понад 100 обвинувачених у справах, пов’язаних із подіями 6 січня, заявляли в суді, що сприйняли слова Трампа як заклик до дії.