ГоловнаСвіт

Відповідальний за депортаційну кампанію Трампа йде у відставку

Очільник Прикордонно-митної служби США залишає посаду на тлі критики за вбивства у Міннесоті.

Грег Бовіно
Фото: Capitol News Illinois

Адміністрація Дональда Трампа продовжує позбуватися головних дійових осіб у протидії нелегальній міграції, яка перетворилася на криваві рейди американськими містами. Після міністерки внутрішньої безпеки Крісті Ноем свою посаду залишає і голова Прикордонно-митної служби США Грег Бовіно.

Як пише BBC, відповідальний за втілення плану Білого дому з депортації мігрантів заявив, що піде у відставку наприкінці березня - нібито за власним бажанням, хоча заяву на звільнення він досі не подав.

Бовіно був командувачем операції з протидії нелегалам у Міннесоті, під час якої офіцери застрелили двох громадян США. Після цього він був відсторонений від проведення рейдів і повернувся до Каліфорнії, де працював з часу призначення головою Прикордонної служби. Загалом у системі протидії незаконному перетину кордону посадовець перебував вже 30 років.

У січні Бовіно потрапив у скандал, коли використав під час телефонної розмови образливу для євреїв лексику на адресу держслужбовця. Це сталося, коли прокурор Міннесоти Деніель Розен не зміг прибути на зустріч з ним через те, що дотримувався шаббату. 

Бовіно йде у відставку за рік до свого 57-річчя - саме у цьому віці, згідно із законами США, працівники Прикордонної служби мають в обов'язковому порядку вийти на пенсію.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies