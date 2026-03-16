Морська група під керівництвом України під час навчань НАТО продемонструвала вразливість сил альянсу

Навчання НАТО біля узбережжя Португалії показали ефективність українських морських безпілотників. Альянс планує повчитись на досвіді українців.
Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Багатонаціональна військово-морська команда на чолі з Україною, яка виконувала роль «ворога» в навчаннях НАТО «REPMUS/Dynamic Messenger 2025», виявила вразливість військово-морських сил НАТО та «потопила» щонайменше один фрегат союзників.
За даними співрозмовників видання, п'ять навчальних сценаріїв біля узбережжя Португалії включали відпрацювання захисту портів та конвоїв, а також напади на конвої. Розгорнули також українські морські дрони Magura V7 – невеликі безпілотні катери, які можуть або таранити ворожі кораблі, або атакувати їх за допомогою встановленої зброї.
Як пише видання, «червона» команда у навчаннях «REPMUS/Dynamic Messenger 2025» складалася з американських, британських, іспанських та інших підрозділів, а загальне командування здійснювала Україна. Метою було випробування нових технологій у реальних умовах, де максимально реалістично симулювалися глушіння, акустична розвідка та військові контрзаходи.
Українці привезли кілька версій морського безпілотника Magura V7. Один перевозив розвідувальне обладнання та вибуховий заряд, інший – кулемет. Інші країни-учасниці також розгорнули безпілотні катери.
Згідно з правилами цих навчань, «ворожі» кораблі фактично не атакувалися. Для «перемоги» було достатньо першим націлитися на супротивника.
Речник НАТО називає результати українців «віхою». Десятки підрозділів брали участь у п'яти сценаріях навчань. Окрім морських безпілотників, також були задіяні літаки та більші військові кораблі.
Навчання чітко продемонстрували, що безпілотні системи в поєднанні з оперативним досвідом та перевіреним плануванням становлять «реальну загрозу» для військово-морських сил НАТО, особливо враховуючи, що НАТО ще не належним чином підготовлене до атак із застосуванням такої зброї.
- Раніше, в Естонії провели навчання під назвою Hedgehog 2025, які охопили понад 16 тисяч військових із 12 країн НАТО, які тренувалися разом з українськими фахівцями з безпілотників. Одна команда приблизно з 10 українців, яка виконувала роль противника, провела контратаку проти сил НАТО. Приблизно за пів дня вони умовно знищили 17 одиниць бронетехніки та здійснили близько 30 «ударів» по інших цілях.