У Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві українки

Він і раніше вчиняв над нею насильство.

ліс Кеферталь у Німеччині
Фото: https://nius.de

Поліція Німеччини затримала 17-річного сирійця за підозрою у вбивстві 19-річної українки, пишуть видання Tagesschau і Nius

Трагедія сталася у лісі Кеферталь. Як повідомляє прокуратура міста, суд уже видав ордер на арешт підозрюваного.

За даними слідства, пара була знайома понад рік. Перед трагедією вони зустрілися, щоб прогулятися лісом. Слідчі вважають, що конфлікт виник на ґрунті ревнощів. Уночі юнак напав на дівчину. Тіло загиблої виявила випадкова перехожа наступного ранку.

Речник поліції зазначив, що ознак сексуального насильства під час огляду не виявили, а основною версією мотиву залишаються ревнощі і тривалі суперечки.

Раніше нападник уже вчиняв насильство над своєю дівчиною. За два тижні до вбивства він побив її на автобусній зупинці. Поліція отримала згодом заяву про напад.

﻿
