Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Президент Куби обіцяє “незламний опір”, якщо США спробують захопити острів

На думку Діас-Канеля, плани захоплення влади є єдиним поясненням “жорстокої економічної війни, яка застосовується як колективне покарання проти всього народу”.

Президент Куби Мігель Діас-Канель
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати зіткнуться з “незламним опором”, якщо спробують захопити Кубу.

Так на погрози американського очільника Дональда Трампа щодо захоплення країни відповів президент Куби Мігель Діас-Канель, повідомляє DW.

Куба зараз вирішує численні економічні проблеми, значною мірою спричиненими тиском з боку США, які намагаються перекрити потік іноземної валюти та нафти на карибський острів.

Діас-Канель звинуватив США у майже щоденних погрозах силою повалити конституційний лад його країни, використовуючи як привід ослаблену економіку, яку сам Вашингтон “атакував і намагався ізолювати протягом понад шести десятиліть”.

“Зіткнувшись із найгіршим сценарієм, Куба має одну гарантію: будь-який зовнішній агресор зіткнеться з незламним опором”, – написав він на соціальній платформі X.

  • У понеділок Трамп заявив журналістам, що, на його думку, йому випаде “честь захопити Кубу”. 
  • За повідомленнями ЗМІ, адміністрація США можуть прагнути усунення Діас-Канеля, хоча офіційного підтвердження цьому немає.
  • США посилили тиск на Кубу, зокрема припинили постачання нафти з Венесуели після затримання її лідера Ніколаса Мадуро. Також постачання нафти нещодавно зупинила Мексика під загрозою американських тарифів. 
  • Унаслідок Куба переживає серйозну енергетичну кризу: відключення електроенергії стали щоденним явищем. У понеділок на острові стався повний блекаут через повний колапс енергосистеми.
