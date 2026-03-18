Президент Куби обіцяє “незламний опір”, якщо США спробують захопити острів

Сполучені Штати зіткнуться з “незламним опором”, якщо спробують захопити Кубу.

Так на погрози американського очільника Дональда Трампа щодо захоплення країни відповів президент Куби Мігель Діас-Канель, повідомляє DW.

Куба зараз вирішує численні економічні проблеми, значною мірою спричиненими тиском з боку США, які намагаються перекрити потік іноземної валюти та нафти на карибський острів.

Діас-Канель звинуватив США у майже щоденних погрозах силою повалити конституційний лад його країни, використовуючи як привід ослаблену економіку, яку сам Вашингтон “атакував і намагався ізолювати протягом понад шести десятиліть”.

На думку Діас-Канеля, плани захоплення влади є єдиним поясненням “жорстокої економічної війни, яка застосовується як колективне покарання проти всього народу”.

“Зіткнувшись із найгіршим сценарієм, Куба має одну гарантію: будь-який зовнішній агресор зіткнеться з незламним опором”, – написав він на соціальній платформі X.