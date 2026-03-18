Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
ГоловнаСвіт

Бельгійського дипломата судитимуть у справі про вбивство прем’єра ДР Конго в 1961 році

Етьєн Давіньон був серед десяти бельгійців, яких родина Патріса Лумумби звинуватила у співучасті у його вбивстві.

Етьєн Давіньон
Фото: EPA/UPG

Суд у Брюсселі постановив, що 93-річний колишній бельгійський дипломат Етьєн Давіньон має постати перед судом за воєнні злочини, пов'язані з вбивством у 1961 році Патріса Лумумби – першого прем'єр-міністра Демократичної Республіки Конго.

Про це повідомляє DW.

Давіньон, колишній європейський комісар, був серед десяти бельгійців, яких родина Лумумби звинуватила у співучасті у його вбивстві. Інші дев'ять підозрюваних з того часу померли, залишивши Давіньона єдиним обвинуваченим, що вижив.

Якщо його визнають винним, він стане першим бельгійським чиновником за понад шість десятиліть, якого притягнуть до відповідальності за смерть Лумумби.

Прокурори заявили, що Давіньон брав участь у незаконному затриманні, етапуванні Лумумби та позбавленні його права на неупереджений суд. Вони додали, що Давіньон піддав Лумумбу принизливому та жорстокому поводженню.

Адвокати бельгійця відкидають всі обвинувачення та стверджують, що події відбулися занадто давно для судового переслідування.

Лумумбі було 35 років, коли його вбили. Він прийшов до влади, коли Конго здобуло незалежність від Бельгії в 1960 році. Через кілька місяців його усунули та вбили в Катанзі сепаратисти, яких підтримувала Бельгія. Тіло політика розчинили в кислоті, так і не знайшовши.

Патріса Лумумби у 1960 році

На момент вбивства Давіньон був молодим дипломатом, який брав участь у переговорах про незалежність Конго. Пізніше, у 1980-х роках, він став віцепрезидентом Європейської комісії.

У 2022 році єдиний відомий фрагмент його тіла – один зуб – повернули до Конго в труні. Зуб вилучили у дочки бельгійського поліцейського, причетного до зникнення тіла Лумумби.

Тодішній прем'єр-міністр Бельгії Александера Де Кру визнав “моральну відповідальність” Бельгії та провину посадовців, які вирішили не помічати події та не втручатися.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies