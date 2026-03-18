Етьєн Давіньон був серед десяти бельгійців, яких родина Патріса Лумумби звинуватила у співучасті у його вбивстві.

Суд у Брюсселі постановив, що 93-річний колишній бельгійський дипломат Етьєн Давіньон має постати перед судом за воєнні злочини, пов'язані з вбивством у 1961 році Патріса Лумумби – першого прем'єр-міністра Демократичної Республіки Конго.

Про це повідомляє DW.

Давіньон, колишній європейський комісар, був серед десяти бельгійців, яких родина Лумумби звинуватила у співучасті у його вбивстві. Інші дев'ять підозрюваних з того часу померли, залишивши Давіньона єдиним обвинуваченим, що вижив.

Якщо його визнають винним, він стане першим бельгійським чиновником за понад шість десятиліть, якого притягнуть до відповідальності за смерть Лумумби.

Прокурори заявили, що Давіньон брав участь у незаконному затриманні, етапуванні Лумумби та позбавленні його права на неупереджений суд. Вони додали, що Давіньон піддав Лумумбу принизливому та жорстокому поводженню.

Адвокати бельгійця відкидають всі обвинувачення та стверджують, що події відбулися занадто давно для судового переслідування.

Лумумбі було 35 років, коли його вбили. Він прийшов до влади, коли Конго здобуло незалежність від Бельгії в 1960 році. Через кілька місяців його усунули та вбили в Катанзі сепаратисти, яких підтримувала Бельгія. Тіло політика розчинили в кислоті, так і не знайшовши.

Фото: EPA/UPG Патріса Лумумби у 1960 році

На момент вбивства Давіньон був молодим дипломатом, який брав участь у переговорах про незалежність Конго. Пізніше, у 1980-х роках, він став віцепрезидентом Європейської комісії.

У 2022 році єдиний відомий фрагмент його тіла – один зуб – повернули до Конго в труні. Зуб вилучили у дочки бельгійського поліцейського, причетного до зникнення тіла Лумумби.

Тодішній прем'єр-міністр Бельгії Александера Де Кру визнав “моральну відповідальність” Бельгії та провину посадовців, які вирішили не помічати події та не втручатися.