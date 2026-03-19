США запровадили візову заставу для громадян 12 країн, серед яких опинилась Грузія

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про рішення додати 12 країн до списку тих, чиї громадяни потребують внесення застави для отримання американської візи.

Як пише Deutsche Welle, Вашингтон розширює антиміграційні заходи, спрямовані проти тих держав, мандрівники з яких найчастіше перевищують визначений візами термін перебування на території США.

Незабаром громадяни Грузії, Сейшельських островів, Тунісу, Камбоджі, Ефіопії, Гренади, Лесото, Маврикію, Молдови, Мозамбіку, Нікарагуа та Папуа-Нової Гвінеї будуть змушені залишати від 5 до 15 тисяч доларів візовому центру США для того, щоб отримати дозвіл на подорож.

Для багатьох з цих держав сума застави перевищує середній заробіток за рік. Кошти повертатимуть після того, як людина вчасно залишить територію Сполучених Штатів.

Загалом у списку держав, для яких американська віза не видається без застави, вже 50 країн світу.