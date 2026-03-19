Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
США запровадили візову заставу для громадян 12 країн, серед яких опинилась Грузія

Загалом мандрівники з 50 держав змушені платити до 15 тисяч доларів, щоб отримати американську візу.

Американська віза
Фото: DW

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про рішення додати 12 країн до списку тих, чиї громадяни потребують внесення застави для отримання американської візи.

Як пише Deutsche Welle, Вашингтон розширює антиміграційні заходи, спрямовані проти тих держав, мандрівники з яких найчастіше перевищують визначений візами термін перебування на території США.

Незабаром громадяни Грузії, Сейшельських островів, Тунісу, Камбоджі, Ефіопії, Гренади, Лесото, Маврикію, Молдови, Мозамбіку, Нікарагуа та Папуа-Нової Гвінеї будуть змушені залишати від 5 до 15 тисяч доларів візовому центру США для того, щоб отримати дозвіл на подорож. 

Для багатьох з цих держав сума застави перевищує середній заробіток за рік. Кошти повертатимуть після того, як людина вчасно залишить територію Сполучених Штатів.

Загалом у списку держав, для яких американська віза не видається без застави, вже 50 країн світу.

Читайте також
