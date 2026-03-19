Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
ГоловнаСвіт

Гіттлер проти Зеленського: на виборах у Франції змагалися кандидати з резонансними прізвищами

У місті Арсі-сюр-Об боротьба за крісло мера мала неабиякий ажіотаж.

Гіттлер проти Зеленського: на виборах у Франції змагалися кандидати з резонансними прізвищами
Прапор Франції
Фото: midilibre.fr

У Франції муніципальні вибори у невеликому місті Арсі-сюр-Об супроводжувалися великою увагою преси, адже кандидатами на посаду мера стали політики з прізвищами Гіттлер і Зеленський.

Як пише BFMTV, чинний міський голова Шарль Гіттлер здобув перемогу у першому турі, в той час як його суперник Антуан Рено-Зеленський посів третє місце.

Мер Гіттлер в інтерв'ю розповідав, що свідомо не змінював прізвище, співзвучне з нацистським диктатором, тому що "хотів довести, що людина важливіша за її ім'я". При цьому з дитинства він мав справу з насмішками і труднощами.

Що ж до Рено-Зеленського, то частина його прізвища дісталася від матері, яка має польське походження. З Президентом України політик жодним чином не пов'язаний.

Обидва кандидати відзначили, що отримували в інтернеті чимало жартівливих повідомлень, але загалом задоволені, що їхні прізвища допомогли привернути увагу до маленького містечка з населенням лише у 2800 людей. 

22 березня відбудеться другий тур виборів, який визначить, чи буде Шарль Гіттлер і далі очолювати Арсі. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies