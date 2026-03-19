Гіттлер проти Зеленського: на виборах у Франції змагалися кандидати з резонансними прізвищами

У Франції муніципальні вибори у невеликому місті Арсі-сюр-Об супроводжувалися великою увагою преси, адже кандидатами на посаду мера стали політики з прізвищами Гіттлер і Зеленський.

Як пише BFMTV, чинний міський голова Шарль Гіттлер здобув перемогу у першому турі, в той час як його суперник Антуан Рено-Зеленський посів третє місце.

Мер Гіттлер в інтерв'ю розповідав, що свідомо не змінював прізвище, співзвучне з нацистським диктатором, тому що "хотів довести, що людина важливіша за її ім'я". При цьому з дитинства він мав справу з насмішками і труднощами.

Що ж до Рено-Зеленського, то частина його прізвища дісталася від матері, яка має польське походження. З Президентом України політик жодним чином не пов'язаний.

Обидва кандидати відзначили, що отримували в інтернеті чимало жартівливих повідомлень, але загалом задоволені, що їхні прізвища допомогли привернути увагу до маленького містечка з населенням лише у 2800 людей.

22 березня відбудеться другий тур виборів, який визначить, чи буде Шарль Гіттлер і далі очолювати Арсі.