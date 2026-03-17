Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Переконуйте не пацієнта, а лікаря: історія колишньої представниці фарми
Переконуйте не пацієнта, а лікаря: історія колишньої представниці фарми
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія запустила виборчу пропаганду серед підлітків на окупованій території Херсонщини

Учасникам пропонують створювати малюнки, слогани та цифровий контент на підтримку Росії. У вересні Москва "обиратиме" Держдуму.

Фото: ТАСС

Росія запустила на окупованій частині Херсонської області пропагандистську кампанію серед підлітків у рамках підготовки до “виборів” у Держдуму, які відбудуться у вересні 2026 року. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Одним із її елементів став конкурс “Наш вибір – Росія!” для дітей віком 14–18 років.

Учасникам пропонують створювати малюнки, слогани та цифровий контент на підтримку Росії. Це подається як безневинний творчий конкурс задля розваги дітей, однак насправді йдеться про цілеспрямовану ідеологічну обробку.

“Подібними ініціативами Росія привчає підлітків до думки про “належність” окупованих територій до РФ, а також намагається заздалегідь сформувати їхню лояльність як майбутніх виборців, щоб під час голосувань вони давали потрібні кремлю результати”, – йдеться у пресрелізі.

Такі ініціативи організовує кремлівська молодіжна структура “двіженіє пєрвих”, яка системно веде мілітаризацію дітей як у самій Росії, так і на окупованих територіях.

Читайте також
