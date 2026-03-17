Росія запустила виборчу пропаганду серед підлітків на окупованій території Херсонщини

Росія запустила на окупованій частині Херсонської області пропагандистську кампанію серед підлітків у рамках підготовки до “виборів” у Держдуму, які відбудуться у вересні 2026 року.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Одним із її елементів став конкурс “Наш вибір – Росія!” для дітей віком 14–18 років.

Учасникам пропонують створювати малюнки, слогани та цифровий контент на підтримку Росії. Це подається як безневинний творчий конкурс задля розваги дітей, однак насправді йдеться про цілеспрямовану ідеологічну обробку.

“Подібними ініціативами Росія привчає підлітків до думки про “належність” окупованих територій до РФ, а також намагається заздалегідь сформувати їхню лояльність як майбутніх виборців, щоб під час голосувань вони давали потрібні кремлю результати”, – йдеться у пресрелізі.

Такі ініціативи організовує кремлівська молодіжна структура “двіженіє пєрвих”, яка системно веде мілітаризацію дітей як у самій Росії, так і на окупованих територіях.