У СБУ заявили про викриття російського «крота» у Держприкордонслужбі

Чоловіка підозрюють у корегуванні ударів по Одесі. 

Затримання імовірного російського агента
Фото: СБУ

СБУ повідомила, що викрила російського «крота» у лавах Держприкордонслужби, який коригував удари по Одесі. У державній зраді підозрюють матроса.

«Служба безпеки затримала ще одного агента фсб у лавах Сил оборони України. Ним виявився завербований ворогом матрос морської охорони Держприкордонслужби, який коригував ракетно-дронові удари по Одесі», – йдеться у повідомленні пресслужби.

Зазначається, що чоловік виявляв бойові позиції мобільних вогневих груп, радіолокаційних станцій та зенітних батарей, що захищають небо Одеси.  Використовуючи агентурні дані, рашисти сподівалися підготувати нову серію повітряних атак по обласному центру в обхід української ППО. Серед основних цілей росіян були місця зосередження особового складу українських військ, що залучені до бойових дій на південному фронті.

Агент на таксі об’їжджав місто та його околиці, щоб з вікна авто приховано сфотографувати на телефонну камеру військові об’єкти. Співробітники СБУ затримали російського «крота» на гарячому, коли він фотографував фасад військового об’єкта, по якому вороги готували ракетний удар.

Як встановило розслідування, матрос був завербований фсб, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.Під час обшуку в затриманого вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

