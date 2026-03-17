Ворог атакував енергетику і промисловість Одеської області. Є перебої з електропостачанням

У ніч на 17 березня російська армія знову атакувала Одеську область. Удар припав на південь регіону. Пошкоджена енергетика, промисловість та портова інфраструктура.

Як повідомив голова ОВА Олег Кіпер у Telegram, минулося без поранених і жертв. Пошкоджені території підприємства і частина обладнання.

Виникли загоряння – рятувальники їх уже ліквідували.

“У звʼязку з атакою спостерігаються перебої з електропостачанням в окремих населених пунктах. Критична інфраструктура переведена на резервне живлення”, – повідомив Кіпер.

Учора вночі росіяни обстріляли Чорноморськ. Пошкоджень дістав, серед іншого, дитячий садок.

До того, 13 березня, ворог вдарив по порту. Пошкоджено продуктовий склад.

7 березня під російський удар потрапила одеська залізниця. Росіяни атакували залізничну інфраструктуру області і 4 числа – внаслідок цього удару загинув залізничник.