Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Переконуйте не пацієнта, а лікаря: історія колишньої представниці фарми
Переконуйте не пацієнта, а лікаря: історія колишньої представниці фарми
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
​Оборонці вчора ліквідували 930 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії склали близько 1 280 860 осіб.

Упродовж доби армія РФ втратила 930 солдатів, 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 20 артилерійських систем та 120 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 280 860 (+930) осіб 
  • танків – 11 783 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 218 (+3) од.
  • артилерійських систем – 38 477 (+20) од.
  • РСЗВ – 1 688 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 333 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 349 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 183 144 (+1 991) од.
  • крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 83 744 (+120) од.
  • спеціальна техніка – 4 091 (+0) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

﻿
Читайте також
