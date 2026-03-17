​Оборонці вчора ліквідували 930 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.26 орієнтовно склали:

Упродовж доби армія РФ втратила 930 солдатів, 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 20 артилерійських систем та 120 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії склали близько 1 280 860 осіб.

