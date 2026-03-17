До 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили коригувальника, який працював на російську спецслужбу. Зловмисника затримали у Харкові у квітні 2024 року під час спроби навести чергову атаку на місто.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Розслідування встановило, що завербований ФСБ місцевий безробітний допомагав ворогу здійснювати ракетно-бомбові удари по обласному центру. Його основними цілями були навчальні центри ЗСУ та запасні командні пункти.

Для збору інформації зрадник особисто обходив територію Харкова та околиць, вишукуючи військові об’єкти, після чого дистанційно звітував куратору з 5-ї служби ФСБ.

У поле зору російських спецслужб харків’янин потрапив через свою активність у прокремлівських телеграм-каналах, де залишав антиукраїнські коментарі. Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами злочинної діяльності. Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.