Спецпризначенці ГУР уразили російську РЛС "Валдай" та два ворожі катери в Криму

У перші два тижні березня бійці спецпідрозділу "Примари" ГУР МО України уразили два ворожі десантні катери, а також новітню російську РЛС у тимчасово окупованому Криму.

Відео ураження ГУР МОУ опублікували у Фейсбук.

"Впродовж перших двох тижнів березня фахівці спецпідрозділу "Примари" ГУР МО України продовжили винищення протиповітряної оборони московитів на тимчасово окупованому півострові", – ідеться у повідомленні.

Під час одного з результативних нальотів українські розвідники уразили сучасну російську радіолокаційну станцію "Валдай".

Цей комплекс призначений для виявлення та протидії малорозмірним безпілотним літальним апаратам і вважається одним із новітніх засобів у системі ППО РФ.

Окрім цього, внаслідок точкових ударів було виведено з ладу низку важливих військових об’єктів противника, зокрема:

станцію постановки радіоелектронних перешкод;

ретранслятор для безпілотників типу "Герань";

елементи навігаційної системи ГЛОНАСС.

Також українські сили знищили два десантні катери проєкту 02510 “БК-16”, які перебували в русі разом із екіпажами.