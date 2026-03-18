Спецпризначенці ГУР уразили російську РЛС "Валдай" та два ворожі катери в Криму

У перші два тижні березня бійці спецпідрозділу "Примари" ГУР МО України уразили два ворожі десантні катери, а також новітню російську РЛС у тимчасово окупованому Криму.
Відео ураження ГУР МОУ опублікували у Фейсбук.
"Впродовж перших двох тижнів березня фахівці спецпідрозділу "Примари" ГУР МО України продовжили винищення протиповітряної оборони московитів на тимчасово окупованому півострові", – ідеться у повідомленні.
Під час одного з результативних нальотів українські розвідники уразили сучасну російську радіолокаційну станцію "Валдай".
Цей комплекс призначений для виявлення та протидії малорозмірним безпілотним літальним апаратам і вважається одним із новітніх засобів у системі ППО РФ.
Окрім цього, внаслідок точкових ударів було виведено з ладу низку важливих військових об’єктів противника, зокрема:
- станцію постановки радіоелектронних перешкод;
- ретранслятор для безпілотників типу "Герань";
- елементи навігаційної системи ГЛОНАСС.
Також українські сили знищили два десантні катери проєкту 02510 “БК-16”, які перебували в русі разом із екіпажами.
- Нещодавно спецпризначенці ГУР МОУ уразили два військові судна росіян: залізнийчний пором "Слав'янін" виведено з ладу, судно "Авангард", які транспортували зброю, військову техніку і боєприпаси.