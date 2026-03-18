ГоловнаСуспільствоВійна

Спецпризначенці ГУР уразили російську РЛС "Валдай" та два ворожі катери в Криму

Також з ладу виведено станцію постановки радіоелектронних перешкод і ретранслятор для безпілотників типу "Герань".

Фото: скріншот

У перші два тижні березня бійці спецпідрозділу "Примари" ГУР МО України уразили два ворожі десантні катери, а також новітню російську РЛС у тимчасово окупованому Криму. 

Відео ураження ГУР МОУ опублікували у Фейсбук

"Впродовж перших двох тижнів березня фахівці спецпідрозділу "Примари" ГУР МО України продовжили винищення протиповітряної оборони московитів на тимчасово окупованому півострові", – ідеться у повідомленні.

Під час одного з результативних нальотів українські розвідники уразили сучасну російську радіолокаційну станцію "Валдай". 

Цей комплекс призначений для виявлення та протидії малорозмірним безпілотним літальним апаратам і вважається одним із новітніх засобів у системі ППО РФ.

Окрім цього, внаслідок точкових ударів було виведено з ладу низку важливих військових об’єктів противника, зокрема:

  • станцію постановки радіоелектронних перешкод;
  • ретранслятор для безпілотників типу "Герань";
  • елементи навігаційної системи ГЛОНАСС.

Також українські сили знищили два десантні катери проєкту 02510 “БК-16”, які перебували в русі разом із екіпажами.

  • Нещодавно спецпризначенці ГУР МОУ уразили два військові судна росіян: залізнийчний пором "Слав'янін" виведено з ладу, судно "Авангард", які транспортували зброю, військову техніку і боєприпаси.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies