Пожежі сухостою: з початку року в Україні згоріло понад 93 тисячі гектарів землі

В Україні з початку року згоріло понад 93 тисячі гектарів землі, повідомили у ДСНС.

Лише за минулу добу виникло 209 пожеж на площі понад 71 га.

“З початку року цифри ще більші – зафіксовано 2547 пожеж, вогонь знищив понад 93 тисячі га української землі”, – зазначили надзвичайники.

Рятувальники щоденно виїжджають на виклики, щоб гасити це полум’я, та постійно виявляють паліїв.

“Навмисне провокувати пожежі – безвідповідально і небезпечно для кожного. Не випалюйте суху траву, не грайтеся з вогнем та бережіть життя”, – закликали у держслужбі.