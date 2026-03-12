За минулу добу в екосистемах України виникло 206 пожеж загальною площею понад 82 000 га. Рятувальники знову закликали не палити сухостій.

Пожежа сухої трави забрала життя чоловіка на Львівщині

Пожежа сухої трави забрала життя чоловіка на Львівщині, повідомила ДСНС.

Трагедія сталася вчора у селі Новий Яричів Львівського району. Там загорілася суха трава на площі 100 кв.м.

Коли вогнеборці місцевої пожежної команди прибули на місце, рятувати вже не було кого — на згарищі знайшли тіло чоловіка 1970 року народження.

А у селі Дубляни Самбірського району горіли суха трава та чагарники. Місцевим мешканцям вдалося загасити пожежу ще до приїзду рятувальників, проте жінка 1957 року народження отримала опіки тіла. Її госпіталізували до лікарні.

За даними ДСНС, за минулу добу в екосистемах України виникло 206 пожеж загальною площею понад 82 000 га.

«Ми не втомлюємося повторювати — вогонь не знає жалю. Те, що ви вважаєте «спалюванням сміття» або «чисткою городу», за лічені хвилини перетворюється на некеровану стихію. Не паліть сухостій. Бережіть життя!» — закликали рятувальники.