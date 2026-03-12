Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Пожежа сухої трави забрала життя чоловіка на Львівщині

За минулу добу в екосистемах України виникло 206 пожеж загальною площею понад 82 000 га. Рятувальники знову закликали не палити сухостій.

Пожежа сухої трави забрала життя чоловіка на Львівщині
Фото: ДСНС

Пожежа сухої трави забрала життя чоловіка на Львівщині, повідомила ДСНС

Трагедія сталася вчора у селі Новий Яричів Львівського району. Там загорілася суха трава на площі 100 кв.м.

Коли вогнеборці місцевої пожежної команди прибули на місце, рятувати вже не було кого — на згарищі знайшли тіло чоловіка 1970 року народження. 

А у селі Дубляни Самбірського району горіли суха трава та чагарники. Місцевим мешканцям вдалося загасити пожежу ще до приїзду рятувальників, проте жінка 1957 року народження отримала опіки тіла. Її госпіталізували до лікарні.

За даними ДСНС, за минулу добу в екосистемах України виникло 206 пожеж загальною площею понад 82 000 га.

«Ми не втомлюємося повторювати — вогонь не знає жалю. Те, що ви вважаєте «спалюванням сміття» або «чисткою городу», за лічені хвилини перетворюється на некеровану стихію. Не паліть сухостій. Бережіть життя!» — закликали рятувальники.

﻿
