Міністр оборони: відкриваємо для партнерів доступ до тренування AI-моделей на основі реальних даних з поля бою

Україна вперше в світі відкриває для партнерів доступ до тренування AI-моделей на основі реальних даних з поля бою. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

“Уряд ухвалив постанову, яка запускає новий формат співпраці між державою, українськими компаніями та міжнародними партнерами. Україна відкриває можливість тренувати моделі штучного інтелекту для безпілотних систем на основі реальних бойових даних”, – написав Федоров у Telegram.

Він зазначив, що у сучасній війні ми маємо перемагати Росію в кожному технологічному циклі. Штучний інтелект — один із ключових напрямів цієї конкуренції.

“Майбутнє війни — за автономними системами. Наше завдання — підвищувати рівень автономності дронів та інших бойових систем, щоб вони швидше виявляли цілі, аналізували ситуацію і допомагали ухвалювати рішення на полі бою. Ключ до цього — якісні дані для навчання нейромереж”, — написав Федоров.

Міністр зазначив, що саме тому на базі Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони створено спеціальну AI-платформу, яка дає змогу:

безпечно тренувати моделі без прямого доступу до чутливих баз даних;

працювати з великими масивами позначених фото- та відеоматеріалів;

використовувати дані, які постійно оновлюються.

Федоров зауважив, що Україна сьогодні має унікальний масив даних з поля бою, якого немає більше ніде у світі. Ідеться про мільйони анотованих кадрів, зібраних під час десятків тисяч бойових польотів. Ці дані вже використовують для тренування нейромереж, які автоматично виявляють наземні та повітряні цілі в системі DELTA.

“Міжнародні партнери та українські компанії мають великий запит саме на такі дані для розвитку й модернізації оборонних технологій. Для нас це наступний крок розвитку win-win співпраці. Партнери отримують можливість тренувати свої AI-моделі на реальних даних сучасної війни. А Україна — швидший розвиток автономних систем і нові технологічні рішення для фронту. Ми готові працювати з партнерами над спільною аналітикою, тренуванням моделей та створенням нових технологічних рішень”, — заявив міністр.