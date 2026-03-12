У БЕБ повідомили про розсилку листів з шкідливими програмами від імені Бюро

Листи містили повідомлення про проведення документальної перевірки та закликали адресатів завантажити або відкрити прикріплені додатки.

Учора відбулася масова розсилка електронних листів начебто від Бюро економічної безпеки України, що містили вкладення з шкідливим програмним забезпеченням.

Про це повідомили у БЕБ.

Перевірка з’ясувала, що зловмисники мали на меті отримати віддалений доступ до персональних даних користувачів.

У разі отримання подібних електронних листів просять не відкривати їх та повідомляти Кіберполіцію.

“Якщо ви завантажили шкідливе програмне забезпечення з такої розсилки, скористайтеся інструкцією Департаменту кіберполіції Національної поліції України”, – йдеться у пресрелізі.