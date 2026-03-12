Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ГоловнаСуспільствоВійна

​Вчора Сили оборони ліквідували майже 800 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 276 760 солдатів. 

​Вчора Сили оборони ліквідували майже 800 окупантів
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби російська армія втратила 780 солдатів, 3 танки, 20 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, по одній системі РСЗВ та ППО і 243 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомили у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 276 760 (+780) осіб 
  • танків – 11 766 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 197 (+20) од.
  • артилерійських систем / 38 319 (+56) од.
  • РСЗВ – 1 681 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 329 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 349 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 173 068 (+2 102) од.
  • крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
  • кораблі / катери – 31 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 83 034 (+243) од.
  • спеціальна техніка – 4 088 (+0) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies