​Вчора Сили оборони ліквідували майже 800 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.26 орієнтовно склали:

Упродовж минулої доби російська армія втратила 780 солдатів, 3 танки, 20 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, по одній системі РСЗВ та ППО і 243 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 276 760 солдатів.

