​Вчора Сили оборони ліквідували майже 800 окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 780 солдатів, 3 танки, 20 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, по одній системі РСЗВ та ППО і 243 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 276 760 (+780) осіб
- танків – 11 766 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 197 (+20) од.
- артилерійських систем / 38 319 (+56) од.
- РСЗВ – 1 681 (+1) од.
- засоби ППО – 1 329 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 173 068 (+2 102) од.
- крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
- кораблі / катери – 31 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 83 034 (+243) од.
- спеціальна техніка – 4 088 (+0) од.
Дані уточнюються.