Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
ГоловнаСуспільствоПодії

Відбулось засідання апеляційного суду у справі про вбивство підлітка на фунікулері

Генпрокурор заявив, що захист підозрюваного затягує процес.

Відбулось засідання апеляційного суду у справі про вбивство підлітка на фунікулері
Ілюстративне фото
Фото: Віталій Кличко у Telegram

У Київському апеляційному суді відбулося друге засідання у справі про вбивство 16-річного Максима Матерухіна, яке сталося у квітні 2024 року на станції столичного фунікулера.

Про це повідомляє Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Наша послідовна позиція – вирок Шевченківського районного суду міста Києва від 22 вересня 2025 року, яким обвинуваченого засуджено до довічного позбавлення волі за умисне вбивство з хуліганських мотивів, є законним і обґрунтованим", - йдеться в повідомленні.

Захист підозрюваного ініціював повторне дослідження доказів − протоколів огляду місця події, мобільного телефону та відеозаписів, матеріалів слідчого експерименту, а також висновку комплексної експертизи.

Кравченко заявив, що усі ці докази вже були досліджені судом першої інстанції. Обвинувачений перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. У вагоні фунікулера він чіплявся до підлітків та ображав їх. Без будь-яких підстав обрав жертвою 16-річного Максима Матерухіна і, коли хлопець виходив із вагона, схопив його за одяг та з силою кинув у скло станції. Це підтверджується показаннями свідків, відеозаписами та висновками експертиз.

Як йдеться в заяві генпрокурора, захист підозрюваного вдається до затягування процесу.

За результатами сьогоднішнього засідання суд частково задовольнив клопотання сторони захисту. Наступне судове засідання відбудеться 25 березня.

"Прокуратура послідовно відстоюватиме свою позицію щодо невідворотності справедливого покарання за вбивство 16-річного хлопця", - заявив Кравченко.

  • 7 квітня на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм в Управлінні державної охорони, та неповнолітнім. Після виходу з вагону на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події.
