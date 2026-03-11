Відбулось засідання апеляційного суду у справі про вбивство підлітка на фунікулері

У Київському апеляційному суді відбулося друге засідання у справі про вбивство 16-річного Максима Матерухіна, яке сталося у квітні 2024 року на станції столичного фунікулера.

Про це повідомляє Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Наша послідовна позиція – вирок Шевченківського районного суду міста Києва від 22 вересня 2025 року, яким обвинуваченого засуджено до довічного позбавлення волі за умисне вбивство з хуліганських мотивів, є законним і обґрунтованим", - йдеться в повідомленні.

Захист підозрюваного ініціював повторне дослідження доказів − протоколів огляду місця події, мобільного телефону та відеозаписів, матеріалів слідчого експерименту, а також висновку комплексної експертизи.

Кравченко заявив, що усі ці докази вже були досліджені судом першої інстанції. Обвинувачений перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. У вагоні фунікулера він чіплявся до підлітків та ображав їх. Без будь-яких підстав обрав жертвою 16-річного Максима Матерухіна і, коли хлопець виходив із вагона, схопив його за одяг та з силою кинув у скло станції. Це підтверджується показаннями свідків, відеозаписами та висновками експертиз.

Як йдеться в заяві генпрокурора, захист підозрюваного вдається до затягування процесу.

За результатами сьогоднішнього засідання суд частково задовольнив клопотання сторони захисту. Наступне судове засідання відбудеться 25 березня.

"Прокуратура послідовно відстоюватиме свою позицію щодо невідворотності справедливого покарання за вбивство 16-річного хлопця", - заявив Кравченко.