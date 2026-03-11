Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони уразили російські нафтобази у Криму, ворожий ЗРК “Бук-М1” та командний пункт противника

Уражено ворожі нафтобази у тимчасово окупованому Бердянську та в районах Джанкоя і Азовського у Криму.

Сили оборони уразили російські нафтобази у Криму, ворожий ЗРК “Бук-М1” та командний пункт противника
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

10 та у ніч на 11 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії уражень по військових об’єктах противника. Також ЗСУ вдарили по нафтобазах РФ на території тимчасово окупованого Бердянська.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сили оборони уразили командний пункт окремої мотострілецької бригади противника в районі Авдіївки на ТОТ Донеччини, а також зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" у районі Багатівки на ТОТ Запорізької області.

Українські військові також завдали ураження по складах боєприпасів та матеріально-технічних засобів окупантів. Уражено склад боєприпасів у районі Широкої Балки Донецької області, склади матеріально-технічних засобів поблизу Мар’янівки і Пришиба та склад БпЛА у районі Новозлатополя Запорізької області.

Також ЗСУ вдарили по складах пально-мастильних матеріалів у районах Бердянська та Кузнецівки, нафтобазах у Бердянську на ТОТ Запоріжжя, а також нафтобазах у районах Джанкоя і Азовського в тимчасово окупованому українському Криму.

Масштаби завданих збитків та інші результати уточнюються.

Системне ураження складів боєприпасів, іншої логістичної інфраструктури, засобів протиповітряної оборони та пунктів управління противника суттєво знижує його спроможності щодо забезпечення військ і ведення бойових дій.

﻿
