В Україні напрацьовують механізм залучення благодійних фондів як закупівельних агентів для військових частин. Про це в інтерв’ю УП розповів засновник благодійного фонду Сергій Притула.

Зараз військові не можуть передавати кошти благодійним фондам. Водночас вони не мають змоги придбати щось для себе за кордоном.

Сергій Притула пояснив на прикладі, що це означає. Умовна військова частина має 100 млн гривень і хоче на ці кошти придбати в Нідерландах 100 пікапів. Зробити це вона не може. Провести відповідну закупівлю може фонд, але він не має відповідних коштів і не може отримати їх від цієї військової частини.

Провести купівлю може комерційна структура, яка при перетині кордону з цими пікапами буде змушена сплатити 20 % мита. Також вона може накинути маржу, бо вона комерційна.

"Тепер військова частина за 100 мільйонів гривень купить не 100 пікапів, а, припустимо, 65. Що би трапилося, якби військова частина використала благодійний фонд як закупівельного агента? Ми би за 100 мільйонів купили 100 пікапів. Чому? Тому що, перевозячи їх з-за кордону, ми б заплатили 0% мита, тому що ми благодійну допомогу веземо, і передали би ці пікапи на військову частину з нульовою маржею зверху. Тому що ми неприбуткова громадська організація", – сказав Притула.

Притула сказав, що цю тему обговорював під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

"Моя задача полягала в тому, щоб пояснити президенту речі, якими він, можливо, зараз не володів. Ми говорили про те, як поліпшити закупівлі для військових частин, як зробити їх швидшими і якіснішими", – сказав він.

За словами Притули, ця розмова продовжилася на рівні прем'єр-міністерки, і від уряду вже виділили людей для опрацювання цього питання.