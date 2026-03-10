Зеленський зустрівся з «Редісом», говорили про підтримку Першого корпусу НГУ

«Перший корпус Національної гвардії України «Азов» є однією з найбільш ефективних бойових структур наших Сил оборони», - заявив президент.

Володимир Зеленський провів зустріч із бригадним генералом Денисом Прокопенком («Редісом»).

За словами глави держави, говорили про «реалізацію тих речей, які були озвучені минулої пʼятниці під час моєї поїздки в райони виконання бойових завдань на Донеччині».

«Важливо, що Перший корпус Національної гвардії України «Азов» є однією з найбільш ефективних бойових структур наших Сил оборони. Ми будемо й надалі підтримувати розвиток корпусу та інших підрозділів НГУ, вирішення питань щодо комплектації та забезпечення», - запевнив Зеленський.