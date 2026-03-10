Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський зустрівся з «Редісом», говорили про підтримку Першого корпусу НГУ

«Перший корпус Національної гвардії України «Азов» є однією з найбільш ефективних бойових структур наших Сил оборони», - заявив президент.

Зеленський зустрівся з «Редісом», говорили про підтримку Першого корпусу НГУ
Володимир Зеленський і Денис Прокопенко
Фото: телеграм-канал глави держави

Володимир Зеленський провів зустріч із бригадним генералом Денисом Прокопенком («Редісом»).

За словами глави держави, говорили про «реалізацію тих речей, які були озвучені минулої пʼятниці під час моєї поїздки в райони виконання бойових завдань на Донеччині». 

«Важливо, що Перший корпус Національної гвардії України «Азов» є однією з найбільш ефективних бойових структур наших Сил оборони. Ми будемо й надалі підтримувати розвиток корпусу та інших підрозділів НГУ, вирішення питань щодо комплектації та забезпечення», - запевнив Зеленський.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies