Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
​Генштаб: унаслідок українських кібератак прямі збитки РФ у 2025 році сягнули $220 млн

Опосередковані збитки РФ за результатами наступального кібервпливу ЗСУ перевищують 1,5 млрд доларів.

​Генштаб: унаслідок українських кібератак прямі збитки РФ у 2025 році сягнули $220 млн
Ілюстративне фото
Фото: Reuters

Минулого року унаслідок українських кібератак прямі збитки Росії сягнули $220 млн.

Про це розповіли у Генштабі

Там зазначають, що підрозділи кіберборотьби проводять наступальні операції із лютого 2022.

Непрямі, опосередковані збитки РФ за результатами наступального кібервпливу ЗСУ перевищують 1,5 млрд доларів.

Внаслідок ефективної співпраці підрозділів кіберборотьби з іншими складовими Сил оборони виявлено та уражено ворожих військових об’єктів на понад 57 млн доларів.

«Збройні сили України підтримують законопроєкт №12349 (про створення Кіберсил у Збройних Силах. – Ред.)», – зазначили у повідомленні. 

  • В Силах оборони України обговорювали питання створення Кіберсил у структурі Збройних Сил України ще із осені 2024 року.
  • Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про створення Кіберсил у складі ЗСУ, які відповідатимуть за захист держави в кіберпросторі. 
  • Наразі документ доопрацьовано до другого читання за результатами спільної роботи профільного комітету, Міністерства оборони, Генерального штабу ЗСУ та органів військової розвідки.
  • Кіберсили підпорядковуватимуться Головнокомандувачу ЗСУ, а вищий політичний контроль здійснюватиме президент України як Верховний Головнокомандувач.
  • Фінансування Кіберсил планується здійснювати в межах державного бюджету, зокрема у рамках програми радіоелектронної та кіберборотьби Міноборони. 
