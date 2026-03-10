​Генштаб: унаслідок українських кібератак прямі збитки РФ у 2025 році сягнули $220 млн

Опосередковані збитки РФ за результатами наступального кібервпливу ЗСУ перевищують 1,5 млрд доларів.

Минулого року унаслідок українських кібератак прямі збитки Росії сягнули $220 млн.

Про це розповіли у Генштабі.

Там зазначають, що підрозділи кіберборотьби проводять наступальні операції із лютого 2022.

Непрямі, опосередковані збитки РФ за результатами наступального кібервпливу ЗСУ перевищують 1,5 млрд доларів.

Внаслідок ефективної співпраці підрозділів кіберборотьби з іншими складовими Сил оборони виявлено та уражено ворожих військових об’єктів на понад 57 млн доларів.

«Збройні сили України підтримують законопроєкт №12349 (про створення Кіберсил у Збройних Силах. – Ред.)», – зазначили у повідомленні.