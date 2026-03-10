​Генштаб: унаслідок українських кібератак прямі збитки РФ у 2025 році сягнули $220 млн

Минулого року унаслідок українських кібератак прямі збитки Росії сягнули $220 млн.
Там зазначають, що підрозділи кіберборотьби проводять наступальні операції із лютого 2022.
Непрямі, опосередковані збитки РФ за результатами наступального кібервпливу ЗСУ перевищують 1,5 млрд доларів.
Внаслідок ефективної співпраці підрозділів кіберборотьби з іншими складовими Сил оборони виявлено та уражено ворожих військових об’єктів на понад 57 млн доларів.
«Збройні сили України підтримують законопроєкт №12349 (про створення Кіберсил у Збройних Силах. – Ред.)», – зазначили у повідомленні.
- В Силах оборони України обговорювали питання створення Кіберсил у структурі Збройних Сил України ще із осені 2024 року.
- Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про створення Кіберсил у складі ЗСУ, які відповідатимуть за захист держави в кіберпросторі.
- Наразі документ доопрацьовано до другого читання за результатами спільної роботи профільного комітету, Міністерства оборони, Генерального штабу ЗСУ та органів військової розвідки.
- Кіберсили підпорядковуватимуться Головнокомандувачу ЗСУ, а вищий політичний контроль здійснюватиме президент України як Верховний Головнокомандувач.
- Фінансування Кіберсил планується здійснювати в межах державного бюджету, зокрема у рамках програми радіоелектронної та кіберборотьби Міноборони.