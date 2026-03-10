Росія в кілька хвиль атакувала Харків. Є поранені (оновлено)

Росіяни вдарили третій раз по місту близько 4:40.

Уночі на 10 березня Харків зазнав трьох за темну пору доби атак ударних безпілотників. Цього разу вибухи лунали у Холодногірському районі.

За повідомленням мера Ігоря Терехова, спершу "шахед" влучив у приватні будинки та господарські споруди. Цей удар минувся без постраждалих, але близько 4:40 окупанти атакували цей район ще раз.

За даними станом на ранок відомо про чотирьох потерпілих, зокрема дівчинку 10 років.

"Цього разу влучання дрону у дорогу поміж будинків у приватному секторі", – сказав мер міста.

Окрім того, кількість травмованих від попередньої атаки в Індустріальному районі зросла до шести.