Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія в кілька хвиль атакувала Харків. Є поранені (оновлено)

Росіяни вдарили третій раз по місту близько 4:40. 

Росія в кілька хвиль атакувала Харків. Є поранені (оновлено)
ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Уночі на 10 березня Харків зазнав трьох за темну пору доби атак ударних безпілотників. Цього разу вибухи лунали у Холодногірському районі.

За повідомленням мера Ігоря Терехова, спершу "шахед" влучив у приватні будинки та господарські споруди. Цей удар минувся без постраждалих, але близько 4:40 окупанти атакували цей район ще раз.

За даними станом на ранок відомо про чотирьох потерпілих, зокрема дівчинку 10 років. 

"Цього разу влучання дрону у дорогу поміж будинків у приватному секторі", – сказав мер міста.

Окрім того, кількість травмованих від попередньої атаки в Індустріальному районі зросла до шести.

﻿
