У Києві продавчиню магазину підозрюють у корегуванні атак на ОПК та ТЕЦ столиці

Правоохоронці затримали у Києві жінку, яку підозрюють у корегуванні атак Росії та підприємства ОПК та ТЕЦ столиці.

«Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну агентку фсб у Києві. Вона збирала інформацію для нового обстрілу енергетичної інфраструктури столиці, зокрема проводила дорозвідку біля міських теплоелектроцентралей», – йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Жінка також стежила за функціонуванням державних та приватних підприємств, які працюють на оборонну промисловість України, передаючи їхні координати для підготовки ракетних атак. Зазначається, що підозрювана маскувала свої розвідвилазки під виглядом прогулянок з малолітньою донькою. При цьому вона регулярно змінювала одяг та манеру поведінки на вулиці.

Агентка відстежувала технічний стан енергооб’єктів після нещодавніх ракетно-дронових атак РФ та збирала актуальну інформацію про стан підприємств оборонно-промислового комплексу. Вона позначала координати на гугл-карті, а потім фотографувала на телефонну камеру потенційні цілі.

Співробітники СБУ задокументували дії фігурантки і затримали її за місцем проживання в Оболонському районі Києва.За даними слідства, завдання ворога виконувала завербована фсб продавчиня магазину однієї з торговельних мереж. До уваги росіян вона потрапила під час пошуку «легких заробітків» у Телеграм-каналах. Погодившись на обіцянку швидкого підробітку, жінка почала об’їжджати місто, щоб скоригувати нові ракетно-дронові удари по київських ТЕЦ та оборонних підприємствах.

Під час обшуків у затриманої вилучили смартфон, з якого вона координувала свої дії з куратором від фсб, та змінні сім-картки.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.