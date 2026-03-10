Росіяни провели атаку 137 дронами. Знешкодити вдалося 122

Влучання зафіксовані на 10 лекціях, падіння уламків – ще на 10.

У ніч на 10 березня, починаючи з 18:00, Росія атакувала 137 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Била з російських напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове, а також з території Криму.

Близько 80 запущених дронів – "шахеди". Збити вдалося 122 БпЛА, повідомили в Повітряних силах.

“Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

“Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!” – закликали Повітряні сили.

Уночі ворог завдав трьох ударів дронами по Харкову. Під час першого удару поранення отримали шестеро людей, під час третього – ще четверо.