Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
​Вчора Сили оборони ліквідували 950 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 1 274 990 солдатів. 

​Вчора Сили оборони ліквідували 950 окупантів
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби армія РФ втратила 950 солдатів, 13 танків, 7 бойових броньованих машин, 73 артилерійські системи, 4 РСЗВ, 2 засоби ППО.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 274 990 (+950) осіб 
  • танків – 11 758 (+13) од.
  • бойових броньованих машин– 24 174 (+7) од.
  • артилерійських систем– 38 202 (+73) од.
  • РСЗВ– 1 679 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 328 (+2) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 349 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 168 809 (+2 169) од.
  • крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
  • кораблі / катери – 31 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 82 510 (+221) од.
  • спеціальна техніка – 4 087 (+4) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

﻿
