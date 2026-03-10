​Вчора Сили оборони ліквідували 950 окупантів

Упродовж доби армія РФ втратила 950 солдатів, 13 танків, 7 бойових броньованих машин, 73 артилерійські системи, 4 РСЗВ, 2 засоби ППО.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 274 990 (+950) осіб
- танків – 11 758 (+13) од.
- бойових броньованих машин– 24 174 (+7) од.
- артилерійських систем– 38 202 (+73) од.
- РСЗВ– 1 679 (+4) од.
- засоби ППО – 1 328 (+2) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 168 809 (+2 169) од.
- крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
- кораблі / катери – 31 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 82 510 (+221) од.
- спеціальна техніка – 4 087 (+4) од.
Дані уточнюються.