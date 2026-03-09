7 корпус: росіяни продовжують тиснути для повного захоплення Покровська і Мирнограда

Російські війська продовжують тиск із метою повного захоплення міст Покровськ та Мирноград на Донеччині.

Про це повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За інформацією військових, Сили оборони України продовжують зривати плани окупантів, завдаючи значних втрат у живій силі та техніці.

"Сили оборони перешкоджають намірам ворога, завдаючи йому суттєвих втрат у живій силі та техніці", – йдеться у повідомленні.

Минулого тижня українські військові ліквідували та поранили 270 російських окупантів, збили або посадили 763 ударні безпілотники; знищили та пошкодили 21 одиницю авто- і мототехніки; уражили 55 точок запуску БпЛА і знищили 7 артилерійських систем і реактивних систем залпового вогню.

Фото: 7 Корпус ШР ДШР

Українські військові зазначають, що продовжують стримувати наступ противника та не дають йому реалізувати плани щодо захоплення важливих населених пунктів на Донеччині.