ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба"
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
7 корпус: росіяни продовжують тиснути для повного захоплення Покровська і Мирнограда

Сили оборони продовжують завдавати втрат ворогу.

7 корпус: росіяни продовжують тиснути для повного захоплення Покровська і Мирнограда
Українські захисники, ілюстративне фото
Фото: ОК "Південь"

Російські війська продовжують тиск із метою повного захоплення міст Покровськ та Мирноград на Донеччині. 

Про це повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За інформацією військових, Сили оборони України продовжують зривати плани окупантів, завдаючи значних втрат у живій силі та техніці.

"Сили оборони перешкоджають намірам ворога, завдаючи йому суттєвих втрат у живій силі та техніці", – йдеться у повідомленні.

Минулого тижня українські військові ліквідували та поранили 270 російських окупантів, збили або посадили 763 ударні безпілотники; знищили та пошкодили 21 одиницю авто- і мототехніки; уражили 55 точок запуску БпЛА і знищили 7 артилерійських систем і реактивних систем залпового вогню.

Фото: 7 Корпус ШР ДШР

Українські військові зазначають, що продовжують стримувати наступ противника та не дають йому реалізувати плани щодо захоплення важливих населених пунктів на Донеччині.

