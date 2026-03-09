Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Генштаб: на фронті відбулося 47 боєзіткнень, третина – на Гуляйпільському напрямку

Ворог не припиняє штурмувати Покровський напрямок.

Генштаб: на фронті відбулося 47 боєзіткнень, третина – на Гуляйпільському напрямку
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 47 боїв. Армія РФ продовжує тиск на Покровському і Гуляйпільському напрямку, половина бої там, ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Ворог обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Безсалівка, Бічівськ, Кучерівка, Яструбщина, Нескучне, Кореньок, Новоіванівка, Будки, Іскрисківщина. Також ворог обстріляв Лісківщину, Сеньківку, Заріччя, Ясну Поляну, що на Чернігівщині.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, здійснив 72 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку російські окупанти двічі атакували позиції наших оборонців в бік населеного пункту Лиман. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Куп’янському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки, Лиман.

На Слов’янському напрямку агресор атакував три рази, в напрямку Різниківки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 10 наступальних дій в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 12 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у напрямку Новоолександрівки. Одна атака триває.

На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав у районах населених пунктів Іванівка, Добропілля, Нове Запоріжжя. Авіаударів противника зазнали Гаврилівка та Орли.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак у районі Мирного, Лугівського та у бік Залізничного, Оленокостянтинівки. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 11 атак. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Лісне, Копані, Долинка, Гірке, Чарівне. 

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення в напрямку Приморського. Авіаударів зазнали Веселянка та Приморське.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

﻿
