На Одещині помер залізничник, поранений під час російського обстрілу 4 березня

В Одеської області помер у лікарні чоловік, який постраждав внаслідок російського обстрілу 4 березня.

Про це повідомив у Telegram очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, у лікарні помер 62-річний чоловік, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу Одещини 4 березня. Чоловік працював на залізничній станції. Його стан лікарі оцінювали як вкрай важкий. Медики боролися за його життя, проте, на жаль, 6 березня від отриманих травм він помер", - зазначив Кіпер.

Як повідомлялося, 4 березня внаслідок удару російських окупантів по залізничній станції на півдні Одещини дістали поранення четверо людей, у тому числі двоє дітей і працівник залізниці. Про яку саме залізничну станцію в області йшлося, не повідомлялось.